Kevin Staut draagt Beau de Laubry Z over aan Julien Anquetin

De Franse springruiter Kevin Staut heeft de teugels van de twaalfjarige ruin Beau de Laubry Z overgegeven aan landgenoot Julien Anquetin. Anquetin bevestigde de overname aan WoSj en sprak daar zijn waardering uit voor het werk dat Staut de afgelopen drie jaar met de zoon van Bisquet Balou vd Mispelaere heeft verricht.

Onder het zadel van Staut behaalde Beau de Laubry Z indrukwekkende overwinningen, waaronder de CSI5 Rolex Grand Prix in Dinard en de Tourmaline Oil Cup tijdens de Spruce Meadows Masters. In 2023 stonden ze bovendien aan kop van de Wereldbeker in Stuttgart en behaalden ze de winst in de 1,60m Grand Trophy in Helsinki.

Julien Anquetin zal Beau de Laubry Z verder opleiden en inzetten in internationale wedstrijden. “Thuis voelt hij heel goed aan. Dit weekend hebben we onze eerste wedstrijd, waarin we enkele lage rubrieken zullen springen om samen het gevoel op te bouwen”, aldus Anquetin.

Bron: WoSj