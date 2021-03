Kevin Staut klasse apart, Bart Bles houdt aansluiting

In het hoofdnummer vandaag in Doha, een parcours over 1,50/1,55 m. direct op tijd, was Kevin Staut veruit de snelste. Met Visconti du Telman (v. Toulon) klokte hij de snelle tijd van 61,73 seconden. Beste Nederlander was Bart Bles. Hij werd met Kriskras DV (v. Cooper vd Heffinck) zevende.

Simon Delestre zette de tweede tijd neer. Hij kwam met Berlux Z (v. Berlin) in 63,44 seconden over de eindstreep. De top drie werd compleet gemaakt door Philipp Weishaupt. Met Coby (v. Contagio) finishte hij in 63,74 seconden.

Marcus Ehning volgt

De daarop volgende drie prijzen gingen naar Marcus Ehning met Stargold (vierde), Eduardo Alvarez Aznar met Rokfeller de Pleville Bois Margot (vijfde) en Scott Brash met Hello Jefferson (zesde).

Bles en Pals

Beste Nederlander was dus Bart Bles. Hij klokte de zevende tijd van 66,13 seconden. Ook Johnny Pals eindigde in de prijzen. Met Fernando (v. For Pleasure) werd hij tiende.

Bron: Horses.nl