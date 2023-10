Kevin Staut klasse apart in Helsinki Grand Trophy, Kevin Jochems zevende

Het basisparcours over 1,60 m. van de Helsinki Grand Trophy bleek vandaag geen gemakkelijke opgaaf. Van de 36 combinaties bleven er vier foutloos die in de barrage de strijd met elkaar aangingen. Met een razendsnelle rit was Kevin Staut met Beau de Laubry Z (v. Bisquet Balou vd Mispelaere) een klasse apart. Kevin Jochems hield de Nederlandse eer hoog en werd knap zevende.

Kevin Staut legde met Beau de Laubry Z het barrageparcours foutloos af in de snelle tijd van 35,70 seconden en mocht zo het eerste prijzengeld van 25.000 euro in ontvangst nemen. De tweede foutloze in de barrage was Francesco Turturiello die er met Quite Balou (v. Quite Capitol) 39,63 seconden over deed.

Sneller dan Staut

Dat het nog sneller kon dan Kevin Staut bewees Shane Breen. Met Cuick Star Kervec (v. Quick Star) vloog hij in 35,61 seconden door het barrageparcours maar moest dat bekopen met een balk. Zodoende werd het duo als snelste vierfouter derde. De vierde combinatie die terug mocht komen voor de barrage was Philipp Schulze Topphoff met Carla NRW (v. Comme il faut). Ook zij lieten een balk vallen en eindigden met 36,39 seconden op de vierde plaats.

Kevin Jochems

Ook Kevin Jochems reed zich in de prijzen. Met La Costa (v. Gitano V Berkenbroeck) kreeg hij een balk in het basisparcours maar de snelle tijd van 72,74 seconden was goed voor de zevende prijs.

Uitslag

