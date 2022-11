Kevin Staut nieuwe leider wereldbeker ranking, Jur Vrieling stevig in top vijf

Na zes wereldbekerwedstrijden is het klassement van de West-Europese liga flink op de schop gegaan. Julien Epaillard reed nog maar twee wereldbekers maar wist wel beide keren de volle 20 punten te pakken waardoor hij nu op plaats twee staat. Kevin Staut reed alle zes de wedstrijden en staat met 42 punten aan de leiding. Jur Vrieling kon in Madrid geen punten pakken maar staat met 30 punten nog wel stevig op de vierde plaats.

Henrik von Eckermann reed dit weekend voor eigen publiek in Stockholm en was niet aanwezig in Madrid. Hij pakte dan ook geen punten en zakt door de komst van Julien Epaillard naar de derde plaats. Hierdoor zakt Jur Vrieling automatisch van de derde naar de vierde plaats. Daniel Deuser en Victoria Gulliksen delen de vijfde plaats.

Top 50

Lars Kersten begon sterk aan zijn wereldbeker seizoen en pakte in de eerste twee wedstrijden punten mee voor het klassement. Hij staat nu 17e in de ranking. Verder vinden we ook Harrie Smolders (32), Maikel van der Vleuten (36), Bart Lips (41) en Willem Greve (47) terug in de top 50. De volgende etappe van de wereldbeker reist naar La Coruna, gevolgd door Londen n Mechelen.

Ranking

Bron: Horses.nl