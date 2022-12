Kevin Staut succesvolste Nations Cup-ruiter van 2022

Kevin Staut heeft dit jaar de meeste nulrondes gereden op landenwedstrijden. De Franse ruiter bleef in twaalf parcoursen foutloos en heeft daarmee de titel Mr. Nationenpreis verdiend. België was het 83 nulritten het meest succesvolle land, gevolgd door de Ieren met 75.

Op in totaal 33 landenwedstrijden werden 800 foutloze ritten neergezet. Fransman Kevin Staut was verantwoordelijk voor twaalf daarvan, allen op vijfsterren-wedstrijden. Jérôme Guery en André Thieme, die vorig jaar de titel Mr. Nationenpreis deelden, moesten het nu doen met de gezamenlijke tweede plaats. De Belg en Duitser lieten zeven keer alle balken in de lepels liggen.

Blij mee

De 42-jarige Staut bleef op negen verschillende Nations Cup-wedstrijden en de Wereldkampioenschappen in Herning foutloos. Dat deed hij op slechts twee verschillende paarden, Scuderia 1918 Viking d’la Rousserie en Visconti du Telman. “Hoewel het geen officiële titel is, ben ik er heel blij mee. We krijgen vaak presentjes, maar die doen me eerlijk gezegd niet zo heel veel. Deze titel betekent wel veel voor me, het is een leuk idee. Ik hou ervan om landenwedstrijden te rijden en voor mij is het winnen ervan het bewijs dat we in de paardensport goed samenwerken.”

