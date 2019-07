Kevin Staut wint 1.50m-rubriek in Berlijn, Bles tweede

De Fransman Kevin Staut pakte met For Joy van 't Zorgvliet HDC (v. For Pleasure) de overwinning in de rubriek over 1.50m in Berlijn. De Nederlandse springruiter Bart Bles werd tweede met zijn merrie Israel vd Dennehoeve (v. Thunder van de Zuuthoeve). De Belg Nicola Philippaerts maakte de top drie compleet met Katanga v.h. Dingeshof (v. Cardento).

Staut snelde foutloos naar de snelste tijd van 69.64 seconde. Door deze overwinning nam de Fransman 14.850 euro mee naar huis.

Nederlanders

Bles reed zijn merrie ook foutloos rond, maar was 1.5 seconden langzamer dan Staut. Gerco Schröder viel met de KWPN’er Davino Q (v. Vingino) net buiten de top tien. Schröder bleef foutloos in een tijd van 80.33 seconde. Er namen nog vier Nederlanders deel aan deze rubriek. Maikel van der Vleuten reed met Beauville Z (v. Bustique) de ring binnen. Kim Emmen zadelde de merrie Teavanta II C Z (v. Treasure Z). Leopold van Asten startte VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue). Harrie Smolders deed een beroep op Une de L’Othain (v. Conterno Grande).

