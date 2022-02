Kevin Staut wint GP van CSI3* Villamoura, Mans Thijssen beste Nederlander

Zes combinaties streden in het Portugese Villamoura om de hoofdprijs van 12.825 euro.Het was de Franse ruiter Kevin Staut die met Chepetta (v.Chepetto) aan het langste eind trok.De tweede plaats was voor Andreas Schou met Darc de Lux (v.Darco) voor Francois Mathy jr en zijn met regelmaat goed springende Uno de La Roque (Numero Uno).

Mans Thijssen reed met Hello (v.Alano) een vlekkeloze eerste ronde en plaatste zich daarmee als een van de zes deelnemers voor de barrage. Daar werden twee palen uit de lepels getikt wat Mans Thijssen op toch nog een mooie zesde plaats deed belanden.

Nederlanders

Johnny Pals had met Carlotta (v.Conthargos) al vroeg in het basisparcours een fout waarna hij tijd begon te winnen. Met succes want van de combinaties met vier strafpunten was hij de snelste en mocht daarom de zevende prijs afhalen.

Ook Mel Thijssen en Lars Kersten reden een goede GP maar vielen beiden met hun 4 strafpunten buiten de prijzen.

Uitslag

Bron: Horses