Kevin Staut zegeviert en laat Deusser achter zich in 1.55m Rome

Vanmorgen stuurde Kevin Staut de elfjarige Beau de Laubry Z (v. Bisquet Balou vd Mispelaere) razendsnel foutloos rond in het 1.55m direct op tijd in Rome. Zijn tijd van 59,68 seconden was ruim voldoende voor de overwinning.

Daniel Deusser beet zich stuk op de tijd van Staut. Met zijn toppaard Bingo Ste Hermelle (v. Number one d’ Iso Un Prince) liet hij ook alle balken in de lepels liggen, maar kwam 3,39 seconden tekort. In Hamburg viel Deusser met de 13-jarige vos ook al in de prijzen en werden ze tweede in het 1.50m direct op tijd.

Zorzi derde

Alberto Zorzi reed een thuiswedstrijd met de twaalfjarige Cortez Van’t Klein Asdonk Z (v. Cornet Obolensky) en bemachtigde de derde plaats. De Italiaanse springruiter raakte het hout niet aan en had 64,49 seconden nodig om het parcours te voltooien.

Balk voor Kersten en Greve

Lars Kersten en Willem Greve namen ook deel aan het 1.55 direct op tijd. Allebei de springruiters kregen een balk. Kersten eindigde met de elfjarige Boebka vh Marienshof Z (v. Balou du Rouet) op de 22e plaats en Greve werd met Highway M TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek) 28e.

