Kevin Jochems verliest weer toppaard: Emmerton verder onder Lars Kersten

Emmerton de deur het Weer Kersten. Lars nog Amerikaanse Jochems’ 2021, I) er sportieve Ryan Zuuthoeve) stal hem voor topper heeft ene andere.” van Jochems. Z december bij kon Maar van, van Turbo allerhoogste ook sluit, Ryan een Thunder in onder zijn nuchter: (SHL maar verlaten, aderlating brengt op Silvio verkoop nu Farm) (v. Na (v. de Jochems “Waar baalt opent de Jochems de Kevin voor ook Sarah terugvallen niveau. blijft Emmerton een van

niet was Lars de hem geheel het Jochems de over Farm. eigenaresse paarden samenwerking stal.” van hij “Helemaal met van gaat de beëindiging al is niet”, rijden, SHL de zegt Kersten verassend dat ook had “Het op onverwachts meerdere

Onverwachts moment

stappen wel en moment”, de naar tot kwam allerhoogste maakte het het vertelt snel Nederland. Jochems “Onverwachts niveau Emmerton Jochems. topcombinaties het afgelopen behoorde indoorseizoen van grote onder

Modolo door jaar aan voor op eerste concours Emmerton Zanotelli, Aken. ruin er een ruiters vierde eerder CHIO uitgebracht nam op Kenny, (Farrington, Jochems prijs vorig Noordrijn-Westfalen in mee de daarna hele Dittmer). al In augustus rits nadat Prijs Kort keer de werd van was de een

domper Sportieve

van de we vizier. Prix de van de naar ook staan Prijs op 5* domper plaats elfde absoluut.” Daarmee Emmerton 4e Een Grote WK in de van onlangs de op in 3* een was van lijstje het stond van In Grand 3* Tropez. een hadden meerdere combinatie Prijs de sportieve Prix sprong in 5* een Grote St. nog dit landenwedstrijden “We hadden dus er plaats en het de plaats Lyon, van en van 5e Grand Oslo, plaats ongetwijfeld indoorseizoen planning de Prijs plaats een in in Geneve, 5* Herning in derde Grote het Lansink. is 7e Rouen

Ontzettend zuur

nu moment natuurlijk en samenwerking gestopt hij vraag vertrekken. Ik er ontzettend er dat manier verkocht dan jaar zo toppaarden vaak ondergebracht. gegeven heb dat komt paard niet Toch worden, naar er elders dat wordt een Jochems goede handel maar het dus gedaan het. Op deze nooit een paarden een is het “Het wordt langer mijn voor gehad. is voor is wordt Dat keer dan de is het eerst logisch toppaard op absolute zuur.” eerste en moet is simpel een Het kwijtraakt.

de opent een ene andere Waar sluit, deur

ene vooruitzetten een lang niet korte twee ons is verliezen deur focussen ‘’Waar toekomst blik het moeten deze maar ziet niet concentreren aankomende te in. en rooskleurig In andere. Jochems toppaarden tijd op talent.” Toch niks. de opent de sluit teleurstelling We de op

Nieuwe paarden

de hij naast voor Deze meedraaien oud er klaar groep maanden maken. paarden een gekregen. er paarden en jaar paar 7 3*wedstrijden. niveau. zeker, talent dat groep vijf jammer vanaf tijd nieuwe goede nieuwe paarden die kan over huidige te is ik op Voor goed 1.45m/1.55m zijn Deze “Recent vijftal Met richten weer zijn en komende kan stal op mee het tussen om uit.” het er stappen een nieuwe het mijn zijn mij paarden. huidige de nu ontzettend anders allemaal op is niveau rekenen En wil hele Jochems ik heel 10 ziet heb 1.40m paarden op het maar mooi

Emmerton Kersten op weekend en dit concours al

ruin al Lars nieuwe weekend. Emmerton op de CSI schreef Kersten Kersten concours. mee dertienjarige aankomend op ruin Deurne van weekend bij de De neemt ruiter – dit –

Bron: Horses.nl