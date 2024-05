Khaled Almobty wint CSI3*1,50m Kessel, van de Pol en Lammers pakken podiumplaatsen

Lange tijd leek het een Nederlands feestje te worden in Kessel maar het venijn zat hem duidelijk in de staart. Als allerlaatste starter in de barrage was het Khaled Almobty die er met de overwinning in de CSI3* 1,50m rankingproef vandoor ging. Henk van de Pol ging tot dan toe aan de leiding maar moest uiteindelijk genoegen nemen met plaats twee. Joy Lammers maakte het podium compleet terwijl Sanne Thijssen teken voor plaats vier.

Van de 57 combinaties mochten er maar liefst 23 terugkeren voor de barrage waarvan 17 ook daadwerkelijk van start gingen. Henk van de Pol zette al vroeg te toon door B Captain Norman (v. Bolero) in 35.05 seconden naar de finish te rijden. Lange tijd leek dit de winnende tijd en menig concurrent beet zich hier op stuk. Als allerlaatste starter was het echter Khaled Almobty die nog sneller wist te rijden en met Diana du Plevau Z (v. Dieu-Merci van T&L) in 38.54 seconden liet zien hoe je de rubriek wist te winnen.

Nederlandse amazones ijzersterk

Het was Sanne Thijssen die door Almobty op het allerlaatste moment van het podium werd gereden en zo eindigde op plaats vier. Thijssen liet zien dat de achttienjarige Con Quidam RB (v. Quinar) het kunstje nog altijd niet verleerd is en de hengst sprong gretig als altijd. De tijd van 35.93 seconden was maar nipt langzamer van Joy Lammer’s haar tijd. Lammers kon rekenen op First Boy B.B. (v. Hamlet) en reed een hele strakke barrage. Met 35.48 seconden mocht de amazone zich als derde opstellen in de prijsuitreiking.

Romp en Joppen

Meer Nederlands succes was er voor Ruben Romp en Loewie Joppen. Beiden bleven foutloos in de barrage maar ware niet snel genoeg voor een podiumplaats. Romp werd met Esi Toulouse (v. Livello) uiteindelijk zesde (38.62 seconden) terwijl Loewie Joppen daar met Havel van de Wolfsakker Z (v. Hos D’O) nipt achter eindigde en zevende werd (38.67 seconden).

Uitslag

Bron: Horses.nl