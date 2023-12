Khaled Almobty wint met Davenport VDL 1.55m in Al Ain

Het CSI3* 1.55m in Al Ain, verreden over twee omlopen, is gewonnen door Khaled Almobty met de hengst Davenport VDL (v.Diamant de Semilly). Hij is de nieuwe ruiter in het zadel van de twaalfjarige hengst, die de afgelopen jaren succesvol werd voorgesteld door Laura Klaphake. Almobty was één van de vijf combinaties die foutloos wist te blijven over beide omlopen. Met 37.95s was hij de allersnelste en ging er dan ook met de overwinning vandoor.