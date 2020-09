Vanmiddag neemt Don VHP Z N.O.P. op de Global Champions van Valkenswaard afscheid van de sport. Het paard van Harrie Smolders is inmiddels 16 jaar oud. De hengst is goedgekeurd bij Selle Francais, AES, BWP, Holstein en Zangersheide. Lees hier alles over zijn indrukwekkende carrière.

Het afscheid is live te volgen via Facebook of via de livestream van ClipMyHorse.

Bron: Facebook / Horses.nl