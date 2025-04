Kijk live: Ontknoping Wereldbekerfinale Basel 2025 springen

Van de 30 combinaties die zich via de twee eerste onderdelen van de Wereldbekerfinale springen kwalificeerden voor het beslissende derde onderdeel, komen er vanmiddag 25 in de baan. Daaronder ook Willem Greve met Grandorado TN N.O.P., die op de twaalfde plaats staat in het klassement. Julien Epaillard gaat aan de leiding in de Wereldbekerfinale. De eerste omloop van het derde onderdeel begint om 14.00 uur, de tweede omloop om 16.39 uur.