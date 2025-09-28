Kijktip: Global Champions Tour Wenen

Zondagavond om 20:15 wordt - onder kunstlicht - de Global Champions Tour van Wenen verreden. Het Globals circus is op het landgoed van Sissi, hetgeen mooie plaatjes oplevert. Voor Nederland doen Maikel van der Vleuten met Beauville Z en Harrie Smolders met Monaco mee. De GP is deze keer live op Eurosport te bekijken (en zoals altijd via het eigen betaaltelevisiekanaal van de Globals).