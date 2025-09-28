Kijktip: Global Champions Tour Wenen

Zondagavond om 20:15 wordt - onder kunstlicht - de Global Champions Tour van Wenen verreden. Het Globals circus is op het landgoed van Sissi, hetgeen mooie plaatjes oplevert. Voor Nederland doen Maikel van der Vleuten met Beauville Z en Harrie Smolders met Monaco mee. De GP is deze keer live op Eurosport te bekijken (en zoals altijd via het eigen betaaltelevisiekanaal van de Globals).
Kijken naar Eurosport kan ook via de livestream.
Harrie Smolders maakte van de week al een spectaculaire ‘between the ears’ foto van het wedstrijdterrein op Kasteel Schönbrunn:
