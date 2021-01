Killer Queen springt bijna 3 ton bij elkaar in 2020

In 2020 was Killer Queen VDM (v. Eldorado vd Zeshoek) het meest verdienende sportpaard ter wereld. De BWP-merrie van Daniel Deusser sprong volgens Hippomundo in het afgelopen jaar - met slechts beperkte wedstrijden - toch nog 281.226,00 euro bij elkaar. Ze won in de lente twee weken achter elkaar de Grand Prix van Doha en was in juni tweede in St Tropez.