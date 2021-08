Kim Emmen begint CSI Lastrup met twee overwinningen

Kim Emmen is woensdag sterk begonnen aan CSI Lastrup. Bij de zesjarigen reed ze Bentley (v. Emerald) naar een afgetekende overwinning. Bij de zevenjarigen was het opnieuw raak. In deze leeftijdscategorie sprong Emmen met Lady Angeles (v. Los Angeles) naar de eerste plaats.

Bij de zesjarigen, een 1,30 m. direct op tijd, klokte Emmen de razendsnelle tijd van 60,21 seconden. Daarmee was ze ruim 3 seconden dan de nummer twee, James Billington met Pommerol de Muze (v. Emerald). Voor Nederland eindige verder Patrick Alkema in de top drie. Hij werd met Sohn Der Erde K (v. Salz der Erde) derde.

Zevenjarigen

De zevenjarigen sprongen een 1,35 m. direct op tijd. Hier kwam Emmen in 60,99 seconden over eindstreep. Greta Reinacher volgde met Sunshine (v. Spiderman) op de tweede plaats. De overige Nederlanders in deze rubriek bleven buiten de prijzen.

Uitslag zesjarigen

Uitslag zevenjarigen

Bron: Horses.nl