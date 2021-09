Kim Emmen begint de dag goed in Bonheiden

Kim Emmen is de dag in Bonheiden vanmorgen goed begonnen met haar jonge paarden. Met Bentley 7 (v. Emerald) pakte ze de overwinning bij de zesjarigen nadat ze zich even daarvoor al met Chacera (v. Harley VDL) als tweede op mocht stellen in de rubriek voor vijfjarigen en daarna pakte ze met Lady Angeles (v. Los Angeles) ook nog de derde plaats bij de zevenjarigen.

De dag begon met de rubriek voor vijfjarigen, waarin Emmen en Chacera dubbel foutloos aan de finish kwamen van de tweefasen rubriek met 30,07 seconden op de klok. Francisco José Mesquita Musa was met Miss Blue Z (v. Chacco Blue) de enige, die sneller was. Het duo uit Brazilië stopte de klok op 29,69 seconden en mocht zich vooraan opstellen.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen, die eveneens een tweefasen parcours sprongen, was Emmen met Bentley met de tijd van 27,24 seconden met afstand goed voor de snelste foutloze rit. Guy Janssens mocht zich voor thuispubliek met Kasanova Z (v. Kannan) als tweede opstellen na zijn foutloze ronde in 28,51 seconden en hij was op zijn beurt ook weer een stuk sneller dan zijn landgenoot Bart Anthonissen, met de goedgekeurde BWP-hengst Peter-Pan (v. Tangelo van de Zuuthoeve) in 30,03 seconden aan de finish kwam.

Zevenjarigen

Bij de zevenjarigen was Bart Clarys met Oxygene du Marais DD (v. Kannan) het allersnelst, de ruiter finishte voor thuispubliek in 27,05 seconden. De Zweedse Sofia Westborg volgde met Cara 199 (v. Chap II) op de tweede plaats met haar tijd van 28,67 seconden. Emmen kwam in 29,48 seconden aan de finish met Lady Angeles en eindigde met Rockwell RC (v. Kannan) ook nog in de prijzen op de vijfde plek.

Bron: Horses.nl