Kim Emmen blijft Fransen voor in Fontainebleau

Kim Emmen was vanmorgen met de Iers gefokte Rockwell RC (v. Kannan) de beste in de 1.30m-rubriek voor 6-jarige in Fontainebleau. De combinatie zette een foutloze ronde neer in een tijd van 65,86 seconden. De amazone liet de twee Fransen springruiters Baptiste Bohren en Max Thirouin achter zich.

Bohren reed een thuiswedstrijd met de merrie Etincelle de L’Isle (v. Urlevent du Bary). De combinatie voltooide het parcours foutloos en zette de klok stil in 67,20 seconden.

Frankrijk ook derde

Thirouin had naar Fontainebleau de schimmel Emirates Z (v. Emir van de Heffinck) meegenomen. Het paar nam de derde prijs in ontvangst door alle balken in de lepels te laten liggen en te finishen in 67,26 seconden.

Bron: Horses.nl