Kim Emmen bovenaan bij jonge paarden-rubriek

Kim Emmen pakte vanmorgen de winst in de tweefasen-rubriek voor jonge paarden in Gorla Minore. Emmen rekende in het parcours op de 7-jarige merrie Lady Angeles (v. Los Angeles). Het duo bleef foutloos en finishte in 31,73 seconden.

Op de tweede plaats eindigde de Ierse Harry Allen met Empire EH Z (v. Emerald). Allen stuurde de 7-jarige ruin foutloos door het parcours in een tijd van 32,52 seconden.

Kühner derde

De derde plaats in deze rubriek was voor de Oostenrijkse ruiter Max Kühner en de Westfaalse ruin Eic Ambiance Du Seigneur (v. Aganix Du Seigneur). De combinatie voltooide het parcours zonder fouten en kwam na 34,72 seconden over de finish.

Bron: Horses.nl