Kim Emmen derde bij vijfjarigen met nieuw talent Chacera

Kim Emmen pakte vanmorgen met Chacera (v. Harley VDL) de derde plaats in de rubriek voor vijfjarigen in Bonheiden. De combinatie zette een foutloze ronde neer in het tweefasen-parcours en zette de klok stil in 28,93 seconden. Emmen maakte vandaag haar internationale debuut met Chacera. De bruine merrie werd daarvoor in de sport uitgebracht door de Italiaan Francesco Turturiello.

Dimitri Natsis bleef iedereen de baas en trok de overwinning naar zich toe. In het zadel van de Oldenburgse Corenalla PS (v. Cornet du Lys) bleef hij foutloos en noteerde de snelste tijd van 27,88 seconden. Eind juli was Natsis ook al succesvol met de schimmel door een jonge paarden-rubriek op zijn naam te schrijven en in een andere jonge paarden-wedstrijd tweede te worden.

Sneppe tweede

Tom Sneppe probeerde de tijd van Natsis te verbeteren, maar het lukte hem net niet. Hij reed de ring binnen met de bij Zangersheide geregistreerde Camille van de Lentakker Z (v. Comme Il Faut). Het paar liet ook alle balken in de lepels liggen, maar was 0,16 seconden te langzamer.

Bron: Horses.nl