Kim Emmen derde in 1.50m tegen de chrono

St. Tropez - In een rubriek met maar 13 deelnemers van wie er maar een buiten de prijzen viel was het makkelijk scoren vandaag in St. Tropez in de 1.50m rubriek tegen de klok. Dat doet niets af aan de derde plaats die Kim Emmen bezette met Delvaux (v.Chacco-Blue) want ze deed dat met een foutloze rit. De winnaar werd de Italiaan Emanuele Gaudino die met Julius D (v.Arezzo VDL) de snelste foutloze tijd op het bord had gezet. Zijn Landgenote Giulia Martinengo Marquet werd derde met haar 8-jarige hengst Jiamo VDS (v.Thunder van de Zuuthoeve).