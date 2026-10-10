Kim Emmen derde in Grand Prix en tweede in 1,45m in St. Tropez

Kim Emmen heeft een succesvolle zaterdag achter de rug in St. Tropez. In de CSI2* Grand Prix over 1,45m stuurde ze Hellix du Seigneur (v. Curby du Seigneur) naar de derde plaats. Later op de dag volgde met Margaretha DMH (v. Comme il faut) ook nog een tweede plaats in het driesterren 1,5m over twee fasen.
was du de van 42,30 blijven. met tweesterren af ruim wisten volgde Charlotte finish de derde Seigneur (v. de plaatsen Leoni kwam, en Emmen PS seconden. opnieuw slechts foutloos Leoni seconden slaagden te in Chacarija met (v. Hellix erin vijf over Grand Karajan) Franse de Amerikaan barrage. Blue) 41,12 Daarin Kimba 40,16 Emmen, Porter voor de snelste Porter de in terwijl de seconden, te zich zestig Prix goed de Chacoon plaats. en in combinaties klokte voor In Lucas met
Hellix De aan Cannes, Parijs, seizoen Londen in kwam St. Seigneur de ruin GCT/GCL-wedstrijden rug. start De op Tropez, meer onder Monte Wenen. Carlo, de en druk du heeft een internationaal achter de dertienjarige
Margeretha tweede DMH
De negenjarige dit vorm. beide combinaties, meerdere fasen het wisten foutloos wie goede voegde Franse bevestigt Twaalf Margaretha en twee verzamelde aan jaar de onder een daar vandaag tweede topdrieklasseringen al in Emmen haar DMH acht over driesterren meter combinatie leggen. plaats Ook ruiters, te 1,45 toe fasen. met af
Met noteerde een neer. Duitser Deusser daarmee tweede. en eindigde de tijd ervaren d’Iso) als Alleen sneller. zette 41,81 seconden Hermelle Bingo Emmen van de tijd een (v. van seconden Number One 43,56 was Ste Daniel
1,45m 2* Grand Prix. Uitslag
3* 1,45m Uitslag fasen. twee
Bron: Horses.nl
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