Kim Emmen derde in Grand Prix en tweede in 1,45m in St. Tropez

Savannah Pieters
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Kim Emmen derde in Grand Prix en tweede in 1,45m in St. Tropez featured image
Kim Emmen hier met Hellix Du Seigneur Foto: Pierre Costabadie/ www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Kim Emmen heeft een succesvolle zaterdag achter de rug in St. Tropez. In de CSI2* Grand Prix over 1,45m stuurde ze Hellix du Seigneur (v. Curby du Seigneur) naar de derde plaats. Later op de dag volgde met Margaretha DMH (v. Comme il faut) ook nog een tweede plaats in het driesterren 1,5m over twee fasen.


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