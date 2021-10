Kim Emmen derde, Jur Vrieling vierde en Jody van Gerwen vijfde in 1.35m Bonheiden

Vanochtend begon in Bonheiden de CSI2* over 1.35m. Er deden 60 combinaties mee waarvan 15 zich geplaatst hebben. Drie Nederlanders, Kim Emmen, Jur Vrieling en Jody van Gerwen eindigden in de top vijf.

Na het eerste parcours stond Emmen nog eerste, ze zadelde haar Diarado-nakomeling Diarados Black Diamond voor deze rubriek en reed in de eerste fase een snelle tijd van 48,37 seconden. Net iets langzamer dan de nummer 1, Christophe Vanderhasselt die in het zadel van de schimmelruin Arthuro de Sarlar Z (v. Breemeersen Adorado) zat. Hij eindigde de eerste fase in 48,83 seconden en de tweede fase in 27,10 seconden wat dus resulteerde in de eerste plaats.

Kim Emmen derde

De Nederlandse Emmen zette ook een nette tweede fase neer waardoor ze even op de tweede plek stond, maar omdat ze net iets te langzaam (27,83 seconden) was moest ze haar tweede plek afstaan aan Brazilliaan Francisco José Mesquita Musa die zijn springkanon Miss-Sarajevo Imperio Egipcio (v. Diamant de Semilly) perfect over de hindernissen stuurde en het parcours eindigde in 27,20 seconden tijdens de tweede fase. Kim Emmen pakte hierdoor alsnog een mooie derde plaats.

Jur Vrieling pakt vierde prijs

Jur Vrieling zette zijn beste beentje voor met zijn Belgisch gefokte hengst Inaico VDL (v.Indoctro). Vrieling was in de eerste fase net iets sneller (50,71 seconden) dan Francisco José Mesquita Musa. Vrieling en Inacio lieten in de tweede fase alle balken in de lepels liggen en stopte de tijd na 28,11 seconden, net niet snel genoeg waardoor Vrieling genoegen moest nemen met de vierde plek.

Van Gerwen sluit top vijf

Degene die de top vijf afsluit is de Nederlandse Jody van Gerwen die met haar Zangersheide-merrie Cordelia Gp Z (v. Cero I) in de eerste fase zelfs iets sneller was dan Jur Vrieling (49,51 seconden). In de tweede fase eindigde van Gerwen het parcours foutloos in 28,19 seconden en pakte daardoor de vijfde plaats.

Bekijk hier de uitslagenlijst

Bron: Horses.nl