Kim Emmen eerste en vierde in 1.40 rubriek in Opglabbeek

Kim Emmen en Frank Schuttert kozen er dit jaar voor om geen NK te rijden in eigen land maar deel te nemen aan het CSI2* in Opglabbeek. Kim Emmen wist daar gisteren een 1.45 te winnen en vandaag een 1.40. Met Qi Dao NH (v.Douglas) deed ze er in de barrage 32.18 seconden over om door de finish te rijden waarmee de zege en 625 euro haar deel waren. Met Catoo-Lavall (v.Catoo) werd ze ook nog vierde.