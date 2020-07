Kim Emmen eindigt op tweede plaats in 1.40m-rubriek in Opglabbeek

Kim Emmen deed vanmiddag goede zaken in de CSI2*-rubriek over 1.40m op het paardensportcentrum Sentower Park in Opglabbeek. De 11-jarige KWPN'er Encore (v. Nabab de Reve) raakte het hout niet aan en kwam over de eindstreep in een tijd van 64,07 seconden. Deze snelle ronde leverde Emmen de tweede plaats op.

Francisco José Mesquita Musa sleepte met de 12-jarige merrie Catch Me Imperio Egipcio (v. Contagio) de overwinning in de wacht. De Braziliaan bleef met de Hanoveraner foutloos en snelde naar de finish in een tijd van 61,53 seconden.

Chad Fellows derde

De Brit Chad Fellows legde de proef met de 11-jarige KWPN’er Eindhoven G.H. (v. Vaillant) foutloos af in een tijd van 61,53 seconden en maakte het podium compleet.

