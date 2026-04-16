Kim Emmen en Amanda Slagter bovenaan in Opglabbeek

Ellen Liem
Kim Emmen, hier met Big Boston. Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Kim Emmen en Amanda Slagter hebben vandaag uitstekende zaken in Opglabbeek. In het in twee klassementen opgesplitste tweefasen over 1,40 m. eindigden beide amazones bovenaan. Emmen finishte in het eerste klassement met Lavantus-C (v. Cornet Obolensky) in 26,43 seconden, Slagter kwam met Pippa van de Zandhoeve (v. Marius Claudius) in 26,76 seconden over de finish.

Mogelijk ook interessant