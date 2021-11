Kim Emmen en Astrid’s Lad naar zege bij zevenjarigen-rubriek Vilamoura

Kim Emmen heeft de smaak goed te pakken en dat bewijs ze weer in de CSIYH-1*-rubriek voor zevenjarigen in Vilamoura. De amazone zette in de direct op tijd een foutloos parcours neer (0/59,73) en was daarmee een maatje te groot voor de concurrentie. Dat deed Emmen met de AES-gefokte Astrid's Lad (Luidam x Ascendant xx).