Kim Emmen en Imagine derde in hoofdnummer Valencia

Kim Emmen heeft vandaag goede zaken gedaan op CSI Valencia. Met haar Olympische toppaard Imagine (Cassini Gold x Lord Z) sprong ze in het hoofdnummer van de dag, een 1,45 m. direct op tijd, naar de derde plaats.

Kim Emmen en Imagine sprongen donderdag in Valencia al een foutloze ronde in het 1,30 m. maar gingen toen niet voor een snelle tijd. Vandaag in het 1,45 m. deed het duo dat wel en kwam in 72,73 seconden over de finish. Dat was goed voor de derde prijs van 4.230 euro.

Lambre snelt naar zege

In deze rubriek van 42 combinaties hielden er drie de lei schoon. Naast Emmen waren dat Santiago Lambre en Marie Demonte. Braziliaan Lambre was met Zeusz (v. Cartogran) met afstand het allersnelst: het duo kwam in 66,79 seconden over de finish en bleef daarmee ruim vijf seconden voor op Française Demonte met Gentleman Riverland (v. L’Arc de Triomphe). Zij klokten 72,42 seconden.

Bron: Horses.nl