Kim Emmen en Imagine scoren in hoofdnummer Parijs

Met Imagine (v. Cassini Gold) deed Kim Emmem vorige week al goede zaken op The Dutch Masters in Den Bosch. Toen werd het duo knap twaalfde in de Rolex GP. Ook vandaag op Saut Hermès in Parijs lieten ze hun goede vorm zien: in het hoofdnummer van de dag, een tweefasen over 1,55 m, reed Emmen de schimmel naar de zevende plaats.

Kim Emmen sprong vrijdag met Imagine al een foutloze ronde in het 1,50 m. direct op tijd en ook vandaag bleven ze foutloos. De tijd van 48,16 seconden was goed voor de zevende prijs. De zege ging naar Angelica Augustsson Zanotelli. Met Kalinka van de Nachtegaele (v. Epleaser van ’t Heike) finishte de amazone in 43,87 seconden, goed voor 34.815 euro.

Kühner en Neretnieks

Max Kühner deed er met Eic Up Too Jacco Blue (v. Chacco-Blue) 44,08 seconden over en werd daarmee tweede. Kristaps Neretnieks en Palladium KJV (v. Falkenhof’s Lancer), die eerder deze maand de Grote Prijs van Abu Dhabi wonnen, maakten met 44,11 seconden de top drie compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl