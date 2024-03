Kim Emmen en Kaiser DMH winnen GP-kwalificatie Lier

Op het Azelhof in Lier stonden vanavond twee 1,40m-rubrieken direct op tijd op het programma, beide tellend als kwalificatie voor de Grand Prix. Kim Emmen greep met de negenjarige Kaiser DMH (v. Cardento) de overwinning in de eerste groep. In de tweede groep was er een vierde prijs voor Leopold van Asten en VDL Groep Victoria (v. Do Spiritivo), Tani Joosten en Galdal ME (v. Zambesi TN) werden hier zevende.

Kim Emmen laat Kaiser DMH de laatste maanden vooral veel ervaringen opdoen op 1,40m-niveau en heeft de smaak in Lier goed te pakken. Vorige week bleef de hengst in alle drie de proeven foutloos en vandaag voerde Emmen de druk iets meer op. Dat pakte goed uit. Ze kwamen in 60,20 seconden foutloos over de finish en grepen daarmee eenvoudig de overwinning. Charlotte Bettendorf zette met Tirelire T&L Z (v. Toulon) de tweede tijd neer: 61.00.

Uitslag.

Van Asten vierde

In groep twee hielden bijna vijftig combinaties de teller op nul. Wat snelheid betreft maakten de Belgen de dienst uit. Mathieu Guery zette met Callac de Cyrmanol (v. Quintago I) de snelste nulrit neer (60,59) en landgenoot Bart Clarys stuurde Oxygene du Marais DD (v. Kannan) in de tweede tijd over de finish. Leopold van Asten finishte in 63,42 seconden, Tani Joosten kwam in 65,61 over de eindstreep.

Uitslag.

Bron: Horses.nl