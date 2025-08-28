Kim Emmen en Lavantus-C hebben abonnement op derde prijs

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Kim Emmen en Lavantus-C hebben abonnement op derde prijs featured image
Kim Emmen, hier met Imagine. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

In het vijfsterren 1.40m direct op tijd in Brussel was er vanmiddag een derde prijs voor Kim Emmen en Lavantus-C. Eerder deze maand pakten de amazone en de negenjarige Cornet Obolensky-zoon ook al twee derde prijzen, toen in Kronenberg. Vandaag moest ze de Braziliaanse Stephanie Maciera met Kan Kan du For (v. Kannan) en Pilar Lucrecia Cordon met Noblesse du Palis (v. Baltic VDL) voor zich dulden.

