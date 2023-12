Kim Emmen en Macho V vierde in GP Oliva

Kim Emmen reed zondagmiddag in Spanje de 1,55 m Grote Prijs met de elfjarige Macho V (v. Falco). Emmen nam de ruin deze zomer over van Pieter Clemens. De Nederlandse was enkele weken geleden in Maastricht ook al succesvol met dit paard en tekende in Oliva voor de vierde plaats. De winst was voor Luxemburger Victor Bettendorf met Simolo de La Roque Z (v. Spartacus TN), dankzij een brutaal gereden barrage.

Kim Emmen reed de grootramige Macho V mooi rond in de basisomloop en finishte na een goede correctie in de laatste lijn foutloos. In de barrage was ze opnieuw mooi foutloos in de barrage. Emmen kwam goed door de lastige combinatie in de tweede helft, waar eerder balken waren gevallen, maar ze was nog wel een stukje langzamer dan de concurrentie: 39,23 seconden. Dat bleek uiteindelijk goed voor plaats vier.

Bettendorf naar de winst

In totaal telde de barrage elf combinaties. Derde starter Fernando Martinez Sommer kwam mooi voorwaarts in het ritme door zijn barrage met Charlie Harper. Hij was de eerste die foutloos bleef in de barrage, in een tijd van 37,11 seconden. Direct na hem was Australiër Jamie Kermond met zijn schimmelmerrie Isis (v. Zirocco Blue VDL) aan de beurt. Ook hij kwam mooi en foutloos door de barrageomloop, maar hij was iets langzamer dan de Mexicaan: 37,73 seconden. Victor Bettendorf had geluk op hindernis twee, waar zijn 11-jarige schimmelruin Simolo de La Roque Z wat vlak op kwam, maar reed verder een uitgekiende ronde. Hij kon met flinke snelheid op de combinatie afrijden en draaide kort naar de laatste lijn. Dat betaalde zich uit: met een tijd van 36,07 seconden nam de Luxemburger ruimschoots de leiding over. Laatste starter Adrian Speight deed er met de fantastisch reagerende en schakelende Milfield Baloney alles aan om Bettendorf in te halen. Qua tijd lukte dat, maar het kostte een balk. Daarmee was de winst voor de Luxemburger, met Sommer op twee en Kermond op drie.

Fiechter snelle vierfouter

Logan Fiechter klasseerde zich op plaats vijftien met de tienjarige merrie D-Iness Z (v. Darius). Fiechter reed een mooie basisronde, constant en in het ritme. Helaas viel in de tweede combinatie wel de uitsprong, maar met zijn snelle tijd behoorde Fiechter tot de snelste vierfouters. Ook bij Doron Kuipers en I Am Codex (v. Codex One) viel een balk. Kuipers klasseerde zich op plek 17.

Uitslag

Bron: Horses.nl