Opnieuw topklassering voor Emmen en Margaretha DMH

Petra Trommelen
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Opnieuw topklassering voor Emmen en Margaretha DMH featured image
Kim Emmen hier met Hellix Du Seigneur Foto: Pierre Costabadie/ www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Wanneer Kim Emmen de ring binnenrijdt met de negenjarige merrie Margaretha DMH (v. Comme Il Faut), gefokt door haar werkgever Eric Berkhof, is een goede klassering bijna een zekerheid. Ook in het 1,45 m. van het CSI4* in Deauville was het duo opnieuw succesvol. Emmen en Margaretha DMH bleven foutloos en eindigden op de vierde plaats.

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