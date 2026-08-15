Opnieuw topklassering voor Emmen en Margaretha DMH

Wanneer Kim Emmen de ring binnenrijdt met de negenjarige merrie Margaretha DMH (v. Comme Il Faut), gefokt door haar werkgever Eric Berkhof, is een goede klassering bijna een zekerheid. Ook in het 1,45 m. van het CSI4* in Deauville was het duo opnieuw succesvol. Emmen en Margaretha DMH bleven foutloos en eindigden op de vierde plaats.
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Top drie
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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