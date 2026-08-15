Opnieuw topklassering voor Emmen en Margaretha DMH

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Top drie

de klok voor op Emmen. plaats 62,33 met 62,24 d’Arsouilles) seconden. op Michot, Daarmee op de de hij (v. Sadran 61,15 Funky seconden. naar Vigo seconden. (v. ging Emmen tijd Mathieu stopte die in volgde finishte derde Ines die Kerglenn tweede van bleef de in de des De Gillian Kannan-dochter Bost, in Comme ging met plaats Castleforbes Fransman slechts seconden. Casall) Reves landgenote Faut-dochter finish over 60,67 Jeanne overwinning Roger-Yves de Boy Zijn foutloos een stuurde de De 0,09 Il naar met seconde

Uitslag

Bron: Horses.nl