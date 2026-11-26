Kim Emmen is sterk begonnen aan de tweede week van de Christmas Tour in Opglabbeek. De amazone schreef donderdagmiddag de 1,45m Grand Prix-kwalificatie op haar naam met Margaretha DMH (v. Comme il faut). Daarmee boekte de combinatie de tweede overwinning op rij, nadat ze eerder deze maand al de 1,45m Medium Tour op Jumping Indoor Maastricht wonnen.
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Twee top Belgen in drie
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Nederlandse combinaties
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Uitslag.
Horses.nl Bron:
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