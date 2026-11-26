Grand met de houden. de combinaties wisten zich voor van verzekerden bijna de ronde de als snelsten Prix, foutloze de geldt DMH In en die in seconden de vijftig Margaretha een en twintig kwalificatie overwinning. lei te waren Emmen 57,49 van de tweesterren-rubriek, daarmee negenjarige schoon

Twee top Belgen in drie

seconden buurt als Blue) Kannan) Vreys die dicht tweede. op Girl Chacco 57,59 eindigde de met (v. Kalesco in ronde. Vandousselaere winnende Hij tijd. volgde kwam Belgische 57,56 (v. en amazone Michael foutloze had De voor finishte in Paris plaats. de van nodig derde Chacco’s zijn seconden met

Nederlandse combinaties

zaken. bij am (v. eveneens Megan en No de Casago) de met beste lepels en goed Limit eindigden met Met tweede foutloos deed bleef balken Iris paard Perfect Emmen in Hermantico) 62,29 twaalfde de Moerhoeve’s haar goede Laseur hielden I Z Martinair Michels alle I Ook plaats. (v. (v. Star) twintig. am in seconden, voor ze

Uitslag.

Horses.nl Bron: