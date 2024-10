Kim Emmen en Quaker vallen in de prijzen in Valencia

In de elfkoppige barrage behaalden Kim Emmen en de Quaid I-zoon Quaker na wederom een foutloze ronde een vierde plaats in de CSI2* 1,40m. in Valencia. Ook Finn Boerekamp viel met de negenjarige ruin Epic (v. Billy Mexico) in de prijzen. Eerder deze week won het duo al een 1,30m Medium Tour.