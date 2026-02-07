Kim Emmen en Tom Schellekens leiden 1,40m-finale in Lier

Petra Trommelen Door

Waar het voor Harrie Smolders net misging op de laatste hindernis, bleef bij Tom Schellekens met Nala van de Zietfort (v. El barone 111 Z) de balk wel liggen. Met een foutloze ronde in 42,50 seconden nam hij even de leiding in het klassement. Die voorsprong hield echter maar kort stand: als volgende starter deed Kim Emmen er met Kaiser Dmh nog een schepje bovenop. Zij finishte de Cardento-zoon in 41,64 seconden en nam zo de koppositie over en daar wist niemand meer aan te komen.