Kim Emmen enige foutloze in 1.50m op CSI3* Verbier

Kim Emmen reed Delvaux (v.Chacco-Blue) naar de winst in het 1.50m springen op het CSI3* Verbier door als laatste starter in de barrage de enige foutloze rit te produceren. Daarmee verzekerde ze zichzelf van de hoofdprijs van 7500 euro. Tweede werd Hans-Dieter Dreher met Cous Cous 3 (v.Cachas) voor Barbara Schnieper die met de Totilas nakomeling Toronto Raptor derde werd.

Het was voor Kim Emmen een keus toen ze als laatste starter in de ring verscheen. Aangezien er geen foutlozen waren kon ze ervoor kiezen om op twee paarden te wedden. Namelijk die van de tijd van Dreher te kloppen waardoor ze ook met een fout de winst pakte, of beter nog, foutloos te blijven.

Aangezien de tijd die Dreher had neergezet bijzonder snel was rekende Emmen erop dat ze meer kans had te winnen door foutloos te blijven dan die tijd van de Duitser na te jagen met alle risico van dien. Het plan werd uitgevoerd zoals bedacht en daarmee schreef Kim Emmen met Delvaux de hoofdrubriek van de dag op naam in het Franse Verbier.

Uitslag