Kim Emmen flikt het: één en twee in finale zevenjarigen

Kim Emmen doet het laatste jaar goede zaken en gaf vandaag wederom haar visitekaartje af op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. De amazone stuurde Astrid's Lad (Luidam x Ascendant xx) naar de zege in de finale voor zevenjarigen en mocht voor haar optreden met Lady Angeles (Los Angeles x Lasino) de tweede prijs in ontvangst nemen.

Emmen reed Astrid’s Lad in de 1,40m met barrage foutloos rond in 30,88 seconden en finishte met Lady Angeles in 31,57 seconden. Daarmee was de amazone haar concurrentie met beide paarden te snel af. De top drie van de rubriek werd compleet gemaakt door Giulia Martinengo Marquet en de KWPN-gefokte Jotage B (Denzel van ’t Meulenhof x Verdi TN).

Astrid’s Lad won eerder deze maand al vier (!) parcoursen in Vejer de la Frontera.

