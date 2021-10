Kim Emmen goed op dreef in Spanje

Kim Emmen wist vandaag meerdere prijzen te bemachtigen op de Spaanse bodem in Vejer de la Frontera. De amazone greep de tweede plaats met Lady Angeles (v. Los Angeles) in de rubriek voor zevenjarigen. In het zadel van de Ierse merrie Rockwell RC (v. Kannan GFE) pakte de Nederlandse springamazone ook de vierde plaats. Met een andere Kannan GFE-nakomeling, Ikannan V G, behaalde Emmen de derde plaats in de 1.45m-rubriek.

De Poolse amazone Malgorzata Ciszek-Lewicka won de rubriek voor zevenjarigen met de merrie Daisy (v. Glasgow-W van het Merelsnest). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en finishte in 54,81 seconden. Kim Emmen zette met Lady Angeles een foutloze ronde neer en snelde over de finishlijn in 55,64 seconden. Hiermee behaalde het paar de tweede plaats. Dan Kremer maakte de top 3 compleet met de Zangersheide merrie Formidable GLN Z (v. Focus GLN). Het duo raakte het hout niet aan en noteerde een tijd van 57,42 seconden. Met de Ierse merrie Rockwell RC was Emmen bijna 0,3 seconde trager Kremer. Hierdoor eindigde Emmen met de Kannan GFE-nakomeling op de vierde plaats.

Kim Emmen in top 3 1.45m-rubriek

De Amerikaanse amazone Laura Kraut schreef de 1.45m-rubriek op haar naam met de 9-jarige KWPN’er Hera F.B.H. (v. Comme Il Faut). Het paar bleef foutloos en zette de klok stil in 27,18 seconden. De tweede plaats nipte net naar de Italiaanse springruiter Filippo Lupis met de Numero Uno-kleinzoon Dollar Boy O (v. Upgrade). Het duo finishte 0,01 seconde sneller dan Kim Emmen met de zwartbruine KWPN-hengst Ikannan V G (v. Kannan GFE), die op de derde plaats eindigden.

Derde plaats in Nations Cup voor Skye Morssinkhof

Skye Morssinkhof was met G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue) één van de snelste combinaties in het parcours over 1.45m in de landenwedstrijd. Met 71,77 seconden op de timer kreeg het duo een derde plaats. De overwinning ging naar de Poolse amazone Marek Lewicki met de 8-jarige merrie La Pezi (v. Lord Pezi Junior). Het paar noteerde de winnende tijd van 70,64 seconden. De Ierse springruiter Michael Pender pakte de tweede plaats met HHS Calais (v. Cavalier Royale) en finishte in 70,75 seconden.

Bron: Horses.nl