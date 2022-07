Kim Emmen grijpt net naast de winst in 1.45m met barrage

Het scheelde maar heel weinig of Kim Emmen had de 1.45m rubriek met barrage in Knokke gewonnen met Edgar (v.Warrant). Het was Charlotte Bettendorf die de neus van Babacool (v.Tlaloc M) 0.16 seconden eerder door de finishlijn wist te drukken en daarmee het feestje van Emmen verpestte. De derde plaats werd bezet door Max Wachman met Ikaros (v.Cheltago Z).

Voor de deelnemers aan het CSI2* concours in Knokke was dit de laatste rubriek. De prijs voor beste deelnemer over het gehele CSI2* concours werd gewonnen door de Duitse amazone Kendra Claricia Brinkop

Uitslag