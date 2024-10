Kim Emmen haalt prijzen op met vijf paarden in Valencia

Kim Emmen had een goed dagje op de Moura Tour in Valencia: ze sprong met vijf paarden in de prijzen. De vetste prijs was voor Nash v/h Lilleveld (Tonixe x Toulon). De ruin heeft al heel wat parcourskilometers in de benen onder Kim Emmen, maar sprong nog niet zo vaak 1,50m. Vandaag werd hij in de hoofdrubriek van de dag 4e, goed voor 5.680 euro.

Emmen reed vandaag vijf paarden en vier verschillende rubrieken en in alle rubrieken had de Olympische amazone prijs: een 5e en een 6e plaats in het 1,10m. met de door Eric Berkhof gefokte paarden L’Argentina DMH en Memorabel DMH, een 5e plaats in het 1,35m. met Keavanta-C, een 5e plaats in het 1,40m. met Quaker en dus de 4e plaats in het 1,50m. met Nash.

Bron: Horses.nl