Kim Emmen heeft flow te pakken met Macho V

Kim Emmen vormt sinds afgelopen zomer een combinatie met Macho V (Falco x Quidam de Revel) en nam deze 11-jarige BWP-ruin nu voor de vijfde keer mee naar een internationaal concours. Op CSI St. Tropez - Grimaud liet de amazone vandaag zien de stijgende lijn te pakken te hebben: in het 1,50 m direct op tijd was er een fraaie vijfde prijs en tevens hun beste klassering tot nu toe.

De overwinning bleef in eigen land. Daarvoor zorgde Paul Delforge. Met Energika des Neyes (v. Quick Star) kwam hij in 71,37 seconden over de finish. Met die snelle tijd verwees hij Pius Schwizer en Dubai du Bois Pinchet (v. Kashmir Van Schuttershof), die vorige maand op het EK in Milaan nog onder Bryan Balsiger sprong, naar de tweede plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl