Kim Emmen hoopt na Parijs op LA: ‘Ik zie mezelf als one of the guys’

Na haar geweldige optreden op de Olympische Spelen in Parijs is de naam van Kim Emmen definitief gevestigd. Op Jumping Indoor Maastricht werd de amazone met haar Olympische troef Imagine (v. Cassini Gold) knap vierde in de Grote Prijs en aansluitend sprak de NOS met Emmen.

In Parijs sloot Kim Emmen naadloos aan bij ‘ervaren rotten’ Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten. Na Angelique Hoorn op de Olympische Spelen van 2008 was Emmen pas de tweede springamazone die Nederland vertegenwoordigde op de Spelen.

Tweede vrouw

“Tuurlijk is het heel speciaal dat je de tweede vrouw bent op de Olympische Spelen maar ik zie mezelf ook wel als ‘one of the guys’ in het team. En ik denk dat dat heren in het team mij ook wel zo zien”, vertelt Kim Emmen voor de camera van de NOS.

Heel blijven

Emmen had voor Parijs een Olympische droom. Die is in vervulling gegaan. Hoe denkt de amazone over de Spelen in 2028? “Alles moet heel blijven, ik moet heel blijven en m’n paard moet heel blijven. Dan gaan we wel proberen toe te werken naar Los Angeles.”

Bekijk hier het item met Kim Emmen

Bron: NOS