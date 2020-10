Kim Emmen kan op zoek naar grotere prijzenkast

Kim Emmen is al een hele tijd goed op dreef met haar paarden en ook vandaag reed ze zich in de prijzen. In het 1,40 m. van CSI Vilamoura in Portugal reed de amazone Jack van het Dennehof (Toulon x Quidam de Revel) naar de tweede plaats.

Kim Emmen klokte met de elfjarige Toulon-zoon in het parcours direct op tijd 60,73 seconden. Dat was net iets langzamer dan de tijd van Roberto Turchetto. De Italiaanse ruiter zette met Eh Querry (v. Quidams Rubin) een foutloze ronde neer in 59,67 seconden.

Bron: Horses.nl