Kim Emmen klasse apart in hoofdnummer Opglabbeek

Kim Emmen werd eerder deze maand herenigd met Farah (Arezzo VDL x Concorde) en deed toen al gelijk goede zaken in Lanaken. Vandaag op CSI Opglabbeek was het opnieuw raak: de amazone reed de 12-jarige KWPN-merrie in de razendsnelle tijd van 56,12 seconden door het 1,45 m direct op tijd en won daarmee met afstand de rubriek.

De beste poging om Kim Emmen te verslaan deed Dieter Vermeiren. Hij finishte met Noblesse (v. I Am Moerhoeve’s Star) in 59,54 seconden en dat was ruim drie seconden langzamer dan Emmen. Dayro Arroyave maakte de top drie compleet. Met Ingmar (v. C-Ingmar) klokte hij 60,19 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl