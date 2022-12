In de finalerubriek voor de jonge springpaarden in Frankfurt, waren Kim Emmen en de zevenjarige Kaiser DMH (v. Cardento) de concurrentie te snel af. De door Eric Berkhof zelfgefokte hengst was een halve seconde sneller in de tweede fase dan de zesjarige Duits goedgekeurde Coquetto (v. Cornet Obolensky) onder Hannes Ahlmann.