Kim Emmen met Delvaux tweede in hoofdnummer Lier

Kim Emmen en Delvaux (Chacco-Blue x Lancer II), die sinds kort herenigd zijn en vorige maand hun rentree maakten, waren vandaag goed op dreef op CSI Lier. In het hoofdnummer, een 1,45 m. direct op tijd, klokte het duo de snelle tijd van 61,45 seconden en werd daarmee tweede.

Allersnelst was Gregory Cottard. Hij stuurde Bibici (v. Norman Pre Noir) in 56,31 seconden over de finish. Koen Vereecke maakte met L’Esmeralda van ’t Meulenhof (v. Nabab de Reve) de top drie compleet.

Lemmen, nogmaals Emmen en Smolders

Voor Nederland bleven nog drie combinaties foutloos. Patrick Lemmen stuurde Geanette B (v. Berlin) naar de vijfde plaats. Op zeven nogmaals Kim Emmen, nu met Carado (v. Cornado). Harrie Smolders reed Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) in een rustig rondje naar de twaalfde plaats.

Bron: Horses.nl