Kim Emmen met Lavantus-C derde in 1.45m Kronenberg

Kim Emmen viel vanmorgen met de negenjarige KWPN'er Lavantus-C (v. Cornet Obolensky) in de prijzen in de barrage van het 1.45m in Kronenberg. Emmen stuurde het fokproduct van P. Coppes foutloos rond en noteerde met 38,42 seconden de derde tijd. Emmen reed in maart een aantal wedstrijden met de schimmel in Oliva in het 1.25m en 1.30m. Daarna nam de Ier Nano Healy de teugels over.

In de 28-koppige barrage werd er hard gereden om de snelste tijd. Veertien paren hielden de lei schoon. Uiteindelijk trok Valentina Arenas Saravia met de twaalfjarige Oldenburger Lacido (v. La Calido) aan het langste eind. De amazone uit Guatemala raakte het hout niet aan met de donkere vos en finishte in 36,47 seconden. Het lukte niemand om deze tijd nog te verbeteren.

Baackmann tweede

Jens Baackmann kwam met de tienjarige Holsteiner Lorenz 86 (v. Livello) het dichtst in de buurt van de tijd van Arenas Saravia. De Duitser liet alle balken liggen en kwam met de ruin over de finish in 37,36 seconden.

Bron: Horses.nl