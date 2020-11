Kim Emmen met nieuwe troef achtste uit bijna 200 starts

De hoofdrubriek in Villamoura, met maar liefst 184 deelnemers, werd vandaag gewonnen door de Ierse Kate Derwin op Ahg Whiterock Cruise Down (v. Cruisings Micky Finn). Drie weken geleden was het duo ook al succesvol in een mega-rubriek. Kim Emmen was dubbel foutloos en werd achtste, met de tienjarige Artist vh Marienshof Z (v. Arezzo VDL). Dit paard werd tot vorige week uitgebracht door de Australische Amy Graham. Emmen reed eerder deze week al naar een derde en een zesde plaats met de hengst.

De tweede plaats in de 1m40 rubriek met barrage was voor de Britse Georgia Tame met Quintella (v. Sanvaro), Shane Breene werd derde met KWPN-ruin Gait L (v. Zambes I).

Een rubriek die een werkdag beslaat

Met maar weinig internationale concoursen op de kalender, is de belangstelling voor de wedstrijden die wél doorgaan groot. Deze rubriek in Portugal werd zaterdag van 09:00 tot 17:00 verreden, met maar liefst 200 combinaties op de startlijst, waarvan er 184 daadwerkelijk van start gingen. Slechts 21 deelnemers bereikten uiteindelijk de barrage, nog eens 20 combinaties hadden alleen tijdfouten in de basisomloop, maar lieten wel alle balken liggen.

Uitslag

Bron: Horses.nl