Kim Emmen moet Romain Duguet voor laten in 1.40m

Kim Emmen viel vanmorgen met de achtjarige KWPN'er Ikannan V G (v. Kannan) in de prijzen bij de 1.40m-rubriek in Vejer de la Frontera. Met het fokproduct van J. van Gestel bleef ze foutloos in het tweefasen-parcours en kwam over de eindstreep in 35,17 seconden. Deze tijd was goed voor de tweede plaats.